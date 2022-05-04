Виктор Томенко примет участие в праздничном концерте, посвященном 77-летию Великой Победы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в концерте, посвященном 77-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие в мероприятии также примут ветераны-участники ВОВ и труженики тыла. Концерт начнется в 15:00 в Государственной филармонии Алтайского края.

«Губернатор края вручит ветеранам за патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность медали „За заслуги перед обществом“. За активное участие в ветеранском движении, успехи в литературном творчестве орден „За заслуги перед Алтайским краем“ II степени вручат члену Союза писателей России, ровеснику нашего края, Алексею Кобелеву», — сказано в сообщении.

Также Виктор Томенко поощрит Благодарностями участников Российского военно-исторического общества, движений «Волонтеры Победы», «Бессмертный полк».

Ранее в правительстве Алтайского края опубликовали программу празднования Дня Победы в Барнауле.