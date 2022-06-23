Виктор Томенко в ЛНР встретился с военнослужащими из Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках своего визита в ЛНР встретился с военнослужащими из Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Они попросили главу региона передать привет домой — на Алтай. Губернатор пожелал им сил, успехов в службе и скорейшего возвращения на малую родину», — сказано в сообщении.

Напомним, что 22 июня состоялась официальная встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и руководителем администрации Славяносербского района ЛНР Сергеем Крамаренко.