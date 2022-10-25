Виктор Томенко встретился с жителями Алтайского края и обсудил их непростую жизнь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл приём граждан, в ходе которого встретился с семьями мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Обсуждались непростые жизненные ситуации, различные житейские вопросы: социальная и материальная поддержка семей военнослужащих, в том числе семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, законность призыва по частичной мобилизации в конкретных ситуациях, увековечение памяти погибших», — сказано в сообщении.

В ходе встреч Виктор Томенко рассказал о том, какие меры поддержки семей военнослужащих будут приняты в регионе.

По итогам бесед глава региона дал поручения органам власти региона и органам местного самоуправления по каждому конкретному случаю.