Виктор Томенко выступил с речью на закрытии «Шукшинских дней»

23 июля в Алтайском крае проходит церемония закрытия «Шукшинских дней». Участников мероприятия поприветствовал губернатор региона Виктор Томенко.

«Послезавтра, 25 июля, исполнится 93 года со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. Его творчество, его судьба, жизнь, личность очень сильно связаны с Алтаем, Алтайским краем. Несколько поколений воспитаны на его работах, творчестве, его образах, книгах, высказываниях, мудрых мыслях, которые ушли в народ. Они до сих пор волнуют людей, до сих пор заставляют задуматься о нашей жизни, о наших поступках, о наших отношениях, о том, что мы оставим после себя на земле», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.