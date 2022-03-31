Виктория Абрамченко заявила, что сахара в России хватит до сентября

Запасы сахара в РФ составляют около 2 млн тонн, его хватит до нового урожая, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 1».

«Мы производим продовольствия достаточно, чтобы прокормиться себя. Мы излишки продаём за рубеж. Мы производим около 6 млн тонн сахар и потребляем около 5,8 млн тонн в год», — сказала чиновница.

При этом Абрамченко признала, что в первые две недели марта власти столкнулись с «чудовищным и ажиотажным» спросом на этот продукт. Она предположила, что люди решили закупить сахар впрок на случай, если его не будет.

«Сахара достаточно на складах у заводов. Его достаточно до нового урожая. Около 2 млн тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая, то есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны», — заверила вице-премьер, отметив, что гречки в России тоже достаточно.

Ранее крупные торговые сети в России отказались от добровольного сдерживания цен на сахар.