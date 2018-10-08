Виктория Скрипаль хочет написать в соцсетях Петрову и Боширову

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Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в Солсбери (Великобритания), хочет обратиться к Александру Петрову и Руслану Боширову через соцсети, чтобы пригласить их на личную встречу. Об этом пишет РИА Новости.

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Общество СМИ: Виктория Скрипаль хочет встретиться с Петровым и Бошировым

"Я напишу в социальных сетях обращение к ним, чтобы они вышли на связь", — цитирует агентство ее слова.

Виктория отметила, что обратится к ним "через пару дней".

Она добавила, что всего лишь хочет "видеть этих людей", а также "посмотреть им в глаза". "Больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно", — добавила Виктория.

Ранее она выразила желание провести личную встречу с подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ.

Напомним, 5 сентября прокуратура Британии назвала имена двоих подозреваемых в инциденте в Солсбери. По их данным, это россияне Петров и Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их снимки, сделанные в аэропорту Гэтвик, когда они прилетели в страну.