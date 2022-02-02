Вильфанд рассказал, когда в Россию придёт весна

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в страну придёт весна. Согласно его словам в беседе с ura.ru, 1 марта вовсе не означает смену времени года.

Так, в Москве и на юге Урала потепление наступит в третьей декаде марта. В этот период ожидается плюсовая температура, тогда же начнёт сходить снег.

“Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному”, — отметил он.

При этом в южных странах наступление календарной весны может совпасть с реальной. Например, в Индии и Италии в начале марта уже появляются цветы и зеленеет трава, а во второй половине месяца возвращаются птицы.

Специалист добавил, что только в третьей декаде февраля получится определить, будет ли весна в России ранней.