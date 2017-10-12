Вино в честь опечатки Трампа Covfefe создали в Америке

Американская винодельня City Winery начала производить новое красное вино Covfefe, созданное в честь известной опечатки Дональда Трампа. Об этом пишет газета "Известия".

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В винодельне пояснили, что новинка выражает широту взглядов, способность видеть человеческое в других и делиться вином в непринужденной атмосфере.

Бутылку такого вина можно купить за 37 долларов. Сообщается также, что одну пятую от дохода с продаж будут передавать в Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).

Опечатка Трампа — covfefe — за день стала самым популярным хештегом в американском Twitter.