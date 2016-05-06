Вирус Зика подозревают у двух россиян, приехавших из Доминиканы
У пациентов наблюдают признаки лихорадки, но диагноз еще не подтвержден
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У двух российских туристов, которые приехали с отдыха из Доминиканской Республики, заподозрили лихорадку Зика. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главного санитарного врача России Анну Попову.
По словам специалиста, у людей есть признаки лихорадки, но окончательный диагноз еще не поставлен.
Ранее сообщалось о двух случаях заражения лихорадкой Зика в России.
Вирус Зика – это острая инфекционная болезнь, которая человеку передается через укусы комаров. С 1950-х годов этот вирус встречается в районах экваториального пояса в Африке и Азии. Основная масса случаев заболевания зафиксирована в странах Южной Америки, а также в ряде стран Тихоокеанского региона. В Бразилии в прошлом году лихорадкой переболели полтора миллиона человек. И количество зараженных продолжает расти. Вирус Зика в первую очередь опасен для маленьких детей. У ребенка возможны судороги, паралич, развитие ДЦП. Заболевание вирусом ведет к инвалидности на всю жизнь.