Вирус Зика подозревают у двух россиян, приехавших из Доминиканы

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У двух российских туристов, которые приехали с отдыха из Доминиканской Республики, заподозрили лихорадку Зика. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главного санитарного врача России Анну Попову.

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Вопрос дня Вирус Зика: симптомы, чем опасен и как лечиться в случае заражения?

По словам специалиста, у людей есть признаки лихорадки, но окончательный диагноз еще не поставлен.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения лихорадкой Зика в России.

Вирус Зика – это острая инфекционная болезнь, которая человеку передается через укусы комаров. С 1950-х годов этот вирус встречается в районах экваториального пояса в Африке и Азии. Основная масса случаев заболевания зафиксирована в странах Южной Америки, а также в ряде стран Тихоокеанского региона. В Бразилии в прошлом году лихорадкой переболели полтора миллиона человек. И количество зараженных продолжает расти. Вирус Зика в первую очередь опасен для маленьких детей. У ребенка возможны судороги, паралич, развитие ДЦП. Заболевание вирусом ведет к инвалидности на всю жизнь.