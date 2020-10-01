Вирусолог раскрыл главную ошибку заболевших COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян стало нежелание обращаться за медицинской помощью.

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", – заявил вирусолог в эфире "Национальной службы новостей".

Ученый также упомянул, что основной симптом COVID-19 – отсутствие обоняния. Однако такое проявление также может говорить о гриппе или ОРВИ.

Ранее доктор Мясников перечислил симптомы коронавируса, которые требуют обращения к врачу.

По последним данным, в России зафиксировали 1 176 286 заболевших коронавирусом и 20 722 летальных случая.