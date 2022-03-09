Visa продлила срок действия российских карт за рубежом до 11 марта

Платёжная система Visa продлила срок действия своих карт для россиян за рубежом до 11 марта. Об этом сказано в официальном заявлении.

«11 марта 2022-го — последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг», — сказано в сообщении на официальном сайте компании.

Также сообщается, что приём запросов авторизации российских участников в рамках платёжной системы будет прекращён с 00:01 10 марта.

Напомним, о том, что карты Visa и Mastercard прекратят работу на территории России, стало известно 6 марта. Это решение принято на фоне вводимых санкций.