Вклад в успешное будущее. Ставка образовательного кредита осталась на прежнем уровне

Образование помогает быть уверенным в своём будущем даже в сложные времена. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем бросать платную учёбу в вузе из-за финансовых трудностей. Знания и навыки останутся подспорьем на всю жизнь, а проблему с деньгами можно решить с помощью льготного образовательного кредита.

Из-за роста ставки рефинансирования многие кредиты значительно подорожали. Но это не коснулось образовательного кредита, оплатить который помогает государство. Сбер выступает оператором по реализации государственной программы по выдаче таких кредитов*. Они доступны клиентам по ставке 3% годовых. Совокупная процентная ставка по кредиту составляет 18,26% годовых, но 15,26% возмещаются за счёт государственных субсидий.

Обратиться за образовательным кредитом можно в любой офис Сбера. Он выдаётся для учёбы в вузе в любом регионе России. Главное — с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

Отметим, что Сбер выдал уже более 52 тысяч образовательных кредитов. Чаще всего их брали для обучения в НИУ «Высшая школа экономики». Далее следуют РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН, СПБГУ. Всего кредиты выдавались в 633 вуза РФ. Топ-5 направлений для учёбы — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело, лингвистика.

*Потребительский кредит «Образовательный кредит с государственной поддержкой» ПАО Сбербанк (далее — Кредит) доступен при подаче кредитной заявки в офисе Банка для всех граждан РФ в возрасте от 14 до 75 лет в рамках предоставления государственной поддержки образовательного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1448 «О государственной поддержке образовательного кредитования» (вступил в силу с 1 января 2021). Процентная ставка по Кредиту — 3%, ставка фиксированная. Максимальная сумма кредита определяется стоимостью образовательных услуг. Срок Кредита — 15 лет, возможно досрочное погашение без комиссии. Валюта Кредита — рубли РФ. Итоговая сумма Кредита для конкретного заемщика определяется Банком индивидуально в зависимости от стоимости образовательных услуг. Комиссии и дополнительные расходы по Кредиту отсутствуют. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Ограничения по Кредиту: предоставляется на оплату образовательных услуг в ВУЗах. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Со всеми условиями можно ознакомиться на сайте.