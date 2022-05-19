«Вкусная жизнь» разыграет блендер, гриль, электромясорубку и другие призы
Розыгрыш призов с играми, конкурсами и живой музыкой пройдёт в Барнауле 29 мая 2022 года
«Вкусная Жизнь» 29 мая 2022 года проведёт второй в этом году розыгрыш призов среди своих покупателей. В этот раз вы сможете выиграть наборы фирменной продукции, сковороду-гриль, электромясорубку, электрогриль, мультиварку, блендер и другие приятные подарки.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно совершить покупку на сумму 500 или более рублей в любом из перечисленных ниже магазинов фирменной сети «Вкусная жизнь». Вы получите купон: на нём нужно будет написать ФИО и номер телефона и опустить отрывную часть в лототрон на Балтийской, 116/1, до начала розыгрыша (до 29 мая включительно). Вторую часть купона с прикреплённым чеком необходимо сохранить у себя.
В день розыгрыша организаторы будут рады видеть не только участников, но и всех желающих: на мероприятии будет живая музыка, игры и интересные конкурсы.
Магазины фирменной сети «Вкусная жизнь», которые участвуют в розыгрыше:
— Попова, 188г;
— Энтузиастов, 30б;
— Попова, 61;
— Балтийская, 116;
— Лазурная, 51;
— Попова, 123;
— Павловский тракт, 221;
— Попова, 98б;
— Георгиева, 57;
— Шумакова, 47;
— 50 лет СССР, 14;
— Попова, 59;
— Мамонтова, 87;
— Балтийская, 65;
— Весенняя, 4;
— Фестивальная, 1б.
Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.