Владельца костромского клуба «Полигон» задержали по делу о пожаре

В Костроме силовики задержали владельца сгоревшего ночного клуба «Полигон» Ихтяра Мирзоева по делу о смертельном пожаре. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Мирзоеву вменяют совершение преступления по статье 219 («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

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Происшествия Двух человек задержали по делу о пожаре в кафе «Полигон»

Напомним, пожар в костромском клубе «Полигон» произошёл в ночь с 4 на 5 ноября. В результате происшествия погибли 15 человек. Десяткам людей потребовалась медицинская помощь.

Площадь возгорания оказалась огромной — более 3,5 тысячи квадратных метров. Чтобы справиться с огнём, на месте работали более 50 человек.