Владельцы гаражей у моста на Новом рынке опасаются сноса из-за реконструкции путепровода
На данный момент люди не получали никаких официальных уведомлений, но ситуация их беспокоит
7 июля 2022, 20:43, Илья Звягинцев
Владельцы гаражей, расположенных у моста на Новом рынке, опасаются того, что их могут заставить снести строения. Об этом сообщают «Вести Алтай».
Гаражный кооператив 257а построили здесь в конце восьмидесятых с разрешения райисполкома и начальника Барнаульской дистанции пути, однако сейчас все эти конструкции считаются самостроем.
Собственники на данный момент не получали никаких уведомлений от городских властей, однако сложившаяся ситуация их беспокоит.
В мэрии отметили, что не высылали требований о сносе, но добавили, что земля, на которой стоят гаражи, принадлежит РЖД.
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