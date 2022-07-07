Владельцы гаражей у моста на Новом рынке опасаются сноса из-за реконструкции путепровода

Владельцы гаражей, расположенных у моста на Новом рынке, опасаются того, что их могут заставить снести строения. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Гаражный кооператив 257а построили здесь в конце восьмидесятых с разрешения райисполкома и начальника Барнаульской дистанции пути, однако сейчас все эти конструкции считаются самостроем.

Собственники на данный момент не получали никаких уведомлений от городских властей, однако сложившаяся ситуация их беспокоит.

В мэрии отметили, что не высылали требований о сносе, но добавили, что земля, на которой стоят гаражи, принадлежит РЖД.