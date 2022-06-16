Владелец популярного барнаульского комплекса отдыха «Форсаж» выставил его на продажу

В Барнауле продают известный комплекс для отдыха «Форсаж». Владелец выставил его на «Авито».

«Популярный гостинично-ресторанный комплекс в Барнауле, расположенный на красной линии проездного шоссе с высоким трафиком — шоссе Ленточный Бор», — описывает лот собственник заведения.

Покупатель получит участок площадью 1,3 га. Отель на 11 номеров, 2 банкетных зала, полностью оборудованный развлекательный комплекс, стрип-холл и VIP-зал.

Также владелец «Форсажа» отмечает, что на территории комплекса есть финская сауна с бассейном, летнее кафе и полный комплекс мер безопасности.

Готовый бизнес оценили в 68,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на продажу свой бизнес выставил популярный алтайский производитель кваса.