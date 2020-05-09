Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян

Русский народ во время испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи – патриотизма и любви к Отечеству, заявил президент Владимир Путин в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин".

"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи – патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", – заявил глава государства.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ вспоминает о печенегах и половцах в трудные времена. Тогда пресс-секретарь главы государства сказал, что не знает, чем это объяснить, но отметил, что Путин очень хорошо знает историю, и с ним очень сложно спорить на исторические темы.