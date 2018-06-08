Владимир Путин первым в мире получил орден Дружбы КНР

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин наградил российского лидера Владимира Путина орденом Дружбы. Об этом пишет "Коммерсант".

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Подчеркивается, что орден вручался впервые. Си Цзиньпин отметил, что с 2000 года Путин посещал КНР 19 раз, больше всех глав мировых государств. "Он самый знакомый и уважаемый в Китае",— добавил председатель КНР.

Издание отмечает, что орден утвержден в качестве государственной награды законом, который вступил в силу 1 января 2016 года. Им награждаются иностранцы за особый вклад в государственное строительство и модернизацию КНР, развитие связей и сотрудничества страны с иностранными государствами и поддержание мира.

Фон ордена выполнен в золотом и синем цветах, а основными элементами рисунка являются голубь мира, земной шар, рукопожатие и лотос.

Путин посетил Китай с государственным визитом в пятницу, 8 июня. После переговоров с властями страны он примет участие в саммите ШОС, который пройдет 9-10 июня в Циндао.