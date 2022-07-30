Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении морского парада в День ВМФ 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют», — сказано в документе.

Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ.