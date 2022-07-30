Владимир Путин подписал указ о проведении морского парада в День ВМФ
Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ
30 июля 2022, 22:33, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении морского парада в День ВМФ 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют», — сказано в документе.
Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ.
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