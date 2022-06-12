Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Он выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Сегодня мы особенно остро понимаем как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал президент.

Он добавил, что День России является праздником, который наполнен гордостью за прошлое страны и верой в ее будущее.