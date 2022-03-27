Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником. Обращение главы государства опубликовал официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что созданное шесть лет назад ведомство вносит весомый вклад в защиту прав и интересов граждан. Он также добавил, что сотрудники Росгвардии борются с терроризмом и экстремизмом.

Отдельно президент обратился к тем, кто принимает участие в спецоперации на территории Донбасса и Украины:

«Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, чётко решаете все поставленные сложнейшие задачи.

Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо — спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу.

Ещё раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи".