Владимир Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса
По словам президента, латвийские врачи не смогли спасти его "очень хорошего знакомого"
Близкий знакомый и бывший коллега президента России Владимира Путина скончался от коронавируса в Латвии. Об этом российский лидер рассказал в пятницу, 26 марта, сообщает ТАСС.
"Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет", – поделился глава государства.
По словам Владимира Путина, в распоряжении медиков была только старая техника, которая не смогла показать реальный уровень поражения лёгких. Кроме того, в больнице не было даже лекарств.
В итоге знакомого президента собирались перевезти в Москву и "сделали всё, чтобы вывезти его". Тем не менее "не смогли, человек умер", посетовал президент.
Напомним, что 23 марта Владимир Путин привился от коронавируса. После процедуры его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает второй укол "недельки через три".