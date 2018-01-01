Владимир Путин с 1 января "оптимизировал" российскую армию на 293 человека

Речь идет о сокращении гражданского персонала в ВС России, количество военнослужащих по-прежнему превышает 1 млн человек

1 января 2018, 17:45, Артем Кузнецов

Штатная численность Вооруженных сил России уменьшилась с 1 января 2018 года почти на 300 человек. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в середине ноября и вступил в силу сегодня.

"…постановляю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих", — говорится в указе. Предыдущим указом на эту тему, изданным в марте 2017 года, президент установил численность российской армии в 1 903 051 человек. Сокращение штата составило, таким образом, ​293 человека. При этом количество военнослужащих в рядах армии осталось прежним — 1 013 628 человек.

Кроме кадровых военнослужащих в российской армии числится также гражданский персонал, который выполняет вспомогательные функции. Численность гражданского персонала Минобороны России составляет примерно 40% от основного состава армии, уточняет ТАСС. К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники и представители других профессий на службе Вооруженных сил России.

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