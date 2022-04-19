Президент РФ увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз

Владимир Путин увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Жукова в 10 раз — с 300 тысяч до 3 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что документ вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Госпремию имени маршала Жукова присуждают ежегодно с 1996 года за достижения в области военной науки, создание вооружений и военной техники, а также особо значимых произведений литературы и искусства.

Напомним, 18 апреля Путин также подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных пограничных органов ФСБ и членов их семей. Согласно документу, в случае гибели военнослужащего, выполнявшего обязанности на участках границы с Украиной, ЛНР и ДНР, его родственники получат 5 млн рублей, в случае ранения — 3 млн рублей.