Владимир Путин встретился с отцом погибшего командира батальона «Спарта»

Президент России Владимир Путин встретился с отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги Артемом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Путин передал отцу Жоги звезду Героя России. Президент добавил, что «если бы был хоть один шанс решить вопрос на Украине мирными методами, РФ бы его использовала».

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб в Волновахе 5 марта, обеспечивая выход мирных жителей из города.

Во время выступления на параде Победы в Москве Владимир Путин объявил о подписании указа о помощи семьям погибших во время спецоперации.

Рассказываем, какие льготы введут для детей участников спецоперации и кто сможет поступить в вуз без вступительных испытаний.