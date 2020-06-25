Владимир Путин заявил, что его окружение верит в Россию

Президент Владимир Путин рассказал о том, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено", – сказал глава государства во время общения с лауреатами государственных премий.

Один из лауреатов госпремии в области литературы и искусства, директор музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков пригласил Путина посетить учреждение и заявил, что примет на перевоспитание тех, кто не верит в силу и мощь России.

"И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы сумеем их воспитать", – сказал он.