Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, будет ли возглавлять ЛДПР

Известный телеведущий Владимир Соловьёв опроверг информацию о том, что он может возглавить ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу YouTube-канала «Соловьёв Live».

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин отметил, что в партии были бы рады видеть телеведущего в своих рядах. Однако председатель партии не назначается, а избирается только на съезде в присутствии делегатов всех региональных отделений.

Новости

Политика В ЛДПР начали обсуждать возможных преемников Жириновского

ЛДПР — одна из старейших партий в современной России. Многие годы её бессменным руководителем и лидером был Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Церемонию прощания с ним посетили президент России Владимир Путин, члены фракций в Госдуме, а также бывшие и нынешние члены алтайского регионального отделения ЛДПР.