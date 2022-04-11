Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, будет ли возглавлять ЛДПР
Информация о том, что журналист планирует возглавить партию, на днях распространилась в средствах массовой информации
Известный телеведущий Владимир Соловьёв опроверг информацию о том, что он может возглавить ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу YouTube-канала «Соловьёв Live».
Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин отметил, что в партии были бы рады видеть телеведущего в своих рядах. Однако председатель партии не назначается, а избирается только на съезде в присутствии делегатов всех региональных отделений.
ЛДПР — одна из старейших партий в современной России. Многие годы её бессменным руководителем и лидером был Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Церемонию прощания с ним посетили президент России Владимир Путин, члены фракций в Госдуме, а также бывшие и нынешние члены алтайского регионального отделения ЛДПР.