Власти Алтая посоветуются с жителями, как лучше отметить Новый год подешевле

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручит чиновникам посоветоваться с жителями, как лучше отпраздновать Новый год без больших затрат. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

По его словам, сегодня многие субъекты РФ отказываются от «широких празднеств, салютов и так далее».

«Я также поручу главам администраций города и районов посоветоваться с жителями, определить формат празднования без больших финансовых затрат. Всё оформление, которое осталось с прошлого Нового года, можно установить и, конечно, сохранить детские праздники. В остальном сейчас нужно сократить все необдуманные траты», — написал Хорохордин.

Он также добавил, что сейчас «лучше позаботиться о наших военнослужащих, их семьях и детях, присоединиться к гуманитарным акциям». Напоследок глава региона выразил надежду, что жители поймут его и будут солидарны с таким решением.

Напомним, что в Алтайском крае решили не отменять массовые новогодние гулянья, губернаторскую ёлку и акцию для детей «Ёлка желаний». Власти Барнаула также намерены провести как минимум одно новогоднее мероприятие в Парке спорта Алексея Смертина.