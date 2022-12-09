Власти Алтайского края передали подшефному району ЛНР экскаватор-погрузчик

Спецтехника прибыла из Алтайского края в подшефный Славяносербский район Луганской Народной Республики. Как сообщает пресс-служба администрации района, власти региона передали экскаватор-погрузчик.

Его будут использовать для устранения аварийных ситуаций на водопроводах.

Новости

Общество Строители из Алтайского края завершили ремонт в учреждениях Славяносербского района ЛНР

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Алтайским краем и Славяносербским районом 22 июня подписали губернатор Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтайского края в ЛНР.

В ноябре стало известно, что строители из Алтайского края завершили ремонт в учреждениях Славяносербского района. Ремонтно-восстановительные работы подрядчики выполнили в зданиях Лотиковской средней школы, Зимогорьевского яслей-сада «Сказка» и дворце культуры посёлка Металлист.