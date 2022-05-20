Власти Барнаула допустили подорожание контракта на ремонт Нового моста
При этом уже сейчас постараются закупить самые дорогие материалы, для того чтобы избежать дополнительных трат в будущем
Власти Барнаула допускают подорожание стоимости контракта на ремонт Нового моста. Об этом во время пресс-конференции рассказал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
По его словам, законом предусмотрены инструменты, необходимые для дополнительного финансирования, но при этом уже сейчас в контракте прописан определённый аванс.
За счёт авансовой части можно закупить самые дорогие материалы, стоимость которых может увеличиться в ближайшее время.
Шеломенцев отметил, что власти не боятся глобальных изменений в стоимости ремонта, но добавил, что дополнительные работы с высокой долей вероятности потребуются.
Чиновник добавил, что на любой глобальной стройке проектные решения могут потребовать доработки.
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