Власти Барнаула намерены заплатить за содержание в порядке контейнерных площадок более 45 млн рублей

Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года

23 декабря 2022, 07:46, Антон Дегтярев

Мусорный контейнер / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула собирается заплатить за содержание контейнерных площадок в индивидуальной застройке краевой столицы 45,4 млн рублей. Это максимальная цена заявки, размещённой на сайте госзакупок.

Лот появился на госзакупках 13 декабря. 21 декабря закончился срок подачи заявок. Победитель ещё не определён, комиссия рассматривает претендентов.

Содержание контейнерных площадок включает в себя:

— очистку от мусора контейнерных площадок, контейнеров, бункеров-накопителей и подъездов к ним;

— очистку от мусора прилегающей территории на расстоянии трёх метров от контейнерных площадок, контейнеров и бункеров-накопителей;

— очистку от снега контейнерных площадок, контейнеров и бункеров-накопителей;

— ремонт контейнеров и бункеров-накопителей;

— покраску контейнеров и бункеров-накопителей;

— перевозку вышедших из строя контейнеров для ремонта и замены;

— вывоз на полигон для захоронения отходов, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам и находятся на расстоянии максимум трёх метров от контейнерных площадок, контейнеров, бункеров-накопителей.

Компания-победитель должна будет обеспечивать чистоту площадок и не допускать навалов мусора на них и вокруг них. Исполнять свои обязательства подрядчик будет с даты заключения контракта до 31 декабря 2023 года. Договор будет действовать до 7 февраля 2024 года.

Отметим, что в 2021 году начальная цена закупки по содержанию контейнерных площадок в Барнауле была 30,9 млн рублей, в 2020 году — 29,8 млн рублей, а в 2019 году — 20,8 млн рублей.

Напомним, что барнаульский регоператор «Экосоюз» в 2023 году потратит более 800 млн рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из разных районов Барнаула и с территории городского округа. Компания нашла подрядчика для каждого района. Все они начнут работу 1 января 2023 года и закончат 31 декабря 2023-го.