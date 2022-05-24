Власти Барнаула объяснили, как работает беспересадочный тариф, который ввели на время ремонта моста у Нового рынка
Этот тариф удобен для тех, кто должен будет совершать пересадки из-за ремонта путепровода
Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин рассказал, что такое пересадочный тариф и как он работает. Пояснение публикует телеграм-канал «Мост».
Напомним, что «Электронный пересадочный проездной билет» начал действовать с 21 мая. Стоимость одной поездки по нему составит 28 рублей. Он даёт возможность совершить бесплатно пересадку на электротранспорте в течение 100 минут.
Тариф будет действовать на тех маршрутах, которых коснулась реконструкция и закрытие моста.
Особенно удобен этот тариф будет для людей, которым из-за закрытия моста приходится совершать пересадки в общественном транспорте, чтобы добраться до места назначения.