Власти Барнаула объяснили, как работает беспересадочный тариф, который ввели на время ремонта моста у Нового рынка

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин рассказал, что такое пересадочный тариф и как он работает. Пояснение публикует телеграм-канал «Мост».

Напомним, что «Электронный пересадочный проездной билет» начал действовать с 21 мая. Стоимость одной поездки по нему составит 28 рублей. Он даёт возможность совершить бесплатно пересадку на электротранспорте в течение 100 минут.

Тариф будет действовать на тех маршрутах, которых коснулась реконструкция и закрытие моста.

Особенно удобен этот тариф будет для людей, которым из-за закрытия моста приходится совершать пересадки в общественном транспорте, чтобы добраться до места назначения.