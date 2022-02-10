Власти Барнаула объяснили, откуда в детском саду появилась просрочка

Власти Барнаула объяснили, откуда в одном из детских садов города нашли просрочку. Всё дело в цене.

“Причиной несоответствия фактического рациона питания утверждённому меню в детских садах является значительное удорожание набора продуктов, рекомендуемых для полноценного питания. Во всех проверенных учреждениях отмечено занижение норм потребления фруктов и соков. Остальные основные продукты питания дети получают в полном объёме, нарушений не выявлено”, — сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что комитет по образованию провёл проверку и установил имена виновных в появлении трёхдневной просрочки в детском саду. Ответственные понесли наказание.

Власти также добавили, что специалисты Роспотребнадзора держат на контроле организацию питания в учебных заведениях Барнаула, а также проводят плановые и внеплановые проверки.