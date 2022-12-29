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Власти Барнаула опровергли сообщения о сбое в вычислительном центре ЖКХ

Ранее в мессенджерах распространили заявление о том, что размеры платежей, начисленных горожанам, будут пересмотрены

29 декабря 2022, 12:22, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Барнаула опровергли сообщение о том, что горожанам пересчитают размеры коммунальных платежей за прошедший месяц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в мессенджерах распространилось заявление о том, что большие суммы, которые горожане увидели в своих квитанциях, стали последствием ошибки в расчетах ЖКХ. Также в распространяемом сообщении сказано, что будет произведен пересчет платежей.

«Распространяемый в мессенджерах и социальных сетях комментарий от имени администрации города Барнаула о якобы ошибочно начисленных платежах за коммунальные услуги из-за ошибки в вычислительном центре ЖКХ не соответствует действительности», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что городские власти таких сообщений не распространяли.

Комментарии 20

  • А ЖАЛЬ!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • СГК - это прорва, ни кто ни копейки не вернет, всё мало и мало.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это если бы в меньшую сторону ошиблись на копейку - то обязательно пересчитали бы! А если в большую зачем?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Как там недавно было на плакатах " На благо города, в интересах каждого" ;)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Видимо ценообразование на тепло вообще с ошибкой... Если пишут что в морозы расход топлива увеличился на 15%, а при этом суммы за отопление выросли на 50-100%
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Сын врага народа стёпа солженицин грабит население с помощью СГК
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Многие знакомые рассказывают что даже с полностью перекрытыми батареями в квартире жара!!! Зачем так топить? Чтобы денег больше содрать? А кто не может батарею перекрыть - улицу топит!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это не ошибка это точно грабеж, поэтому всю сумму за отопление не оплачивайте. Миронов сказал, будут подавать на СГК в фас, пока не произведут правильные суммы.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Грабители СГК И ТОМЕНКО, который позволяет в нищем регионе грабить народ.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на СГК в фас ------- ха-ха-ха, насмешили!!! фас хоть раз был на стороне простого народа???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Миронов сказал - и? Мало ли что кто сказал. С этого Миронова хоть раз толк был? Оппозиция, мать ее, карманная.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы осознать, что происходит в действительности и что предстоит уже вот-вот, достаточно через поисковик найти пост с изложением статьи в The Economist: "Россия не просто потеряла десятилетие роста — будь то в экономике, здоровье или счастье. Она движется в прошлое". * Самое страшное и опасное для жизни ещё впереди! * Готовимся!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • хкй вам в рот!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Какая смешная сталинка) The Economist цитирует) ты бы ещё Вашингтон Пост тут бы декламировал) Слушай, а вообще - зачем ты здесь? Ты тут лишний. Ты же сам должен ощущать, что вокруг тебя люди не разделяющие твои взгляды на жизнь. Ну плохо тебе здесь. Ответь - зачем мучить себя и окружающих? Нам неприятно с тобой в одном пространстве находиться. Нас ты ненавидишь. Уедь на х.. В связи с наступающим Новым Годом я даже сотыгу тебе на билет пожертвую. Уезжай отсюда….
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Отопление это вообще побочное явление.Вода которая идет на охлаждение турбин идет на отопление.Ее просто девать не куда. СГК в карман ,а у нас из него,
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А все так и поверили что будет перерасчёт .
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно- сколько платит Путин за отопление Кремля? Какой там тариф? Если у меня выше, буду гордиться!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ну хозяин СГК в конце лета купил вторую яхту.... их же надо содержать, странные вы какие то.... вот, надо денежки подсобрать....
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Сибирская генерирующая компания» (СГК) намерена взять в концессию на 15 лет объекты теплоснабжения Барнаула и Рубцовска. Общий объем инвестиций, которые инвестор может вложить в коммунальную инфраструктуру на Алтае — более 3 млрд рублей. Где инвестиции ????
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Перерасчет будет, только через суд, уже начали собирать документы.
    29 декабря, Гость   Ответить
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