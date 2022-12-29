Власти Барнаула опровергли сообщения о сбое в вычислительном центре ЖКХ

Ранее в мессенджерах распространили заявление о том, что размеры платежей, начисленных горожанам, будут пересмотрены

29 декабря 2022, 12:22, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Власти Барнаула опровергли сообщение о том, что горожанам пересчитают размеры коммунальных платежей за прошедший месяц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в мессенджерах распространилось заявление о том, что большие суммы, которые горожане увидели в своих квитанциях, стали последствием ошибки в расчетах ЖКХ. Также в распространяемом сообщении сказано, что будет произведен пересчет платежей.

«Распространяемый в мессенджерах и социальных сетях комментарий от имени администрации города Барнаула о якобы ошибочно начисленных платежах за коммунальные услуги из-за ошибки в вычислительном центре ЖКХ не соответствует действительности», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что городские власти таких сообщений не распространяли.