Власти Барнаула подписали контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией моста у Нового рынка

29 апреля в Барнауле подписали контракт с подрядчиком, который займётся реконструкцией моста у Нового рынка. Работать над транспортной развязкой будет ООО «Барнаульское ДСУ № 4», сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоимость контракта на 2022-2023 годы составит 1,7 млрд рублей, эти деньги будут выделены из бюджета в рамках инфраструктурного кредита.

В ходе работ подрядчику предстоит демонтировать старые конструкции и возвести новый мост. Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории.

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Новый мост будет включать шесть полос для движения автомобилей, обособленные трамвайные пути и тротуары.

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Разработанный проект соответствует ГОСТам, а срок службы новой конструкции рассчитан на 100 лет.

Ранее сообщалось, что дорожники приступили к установке новых знаков в рамках подготовки к реконструкции моста. На некоторых участках в центре города ограничат парковку, чтобы организовать выделенные полосы для общественного транспорта.