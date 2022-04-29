Власти Барнаула подписали контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией моста у Нового рынка
Стоимость контракта на 2022-2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей. Средства будут выделены из бюджета в рамках инфраструктурного кредита
29 апреля в Барнауле подписали контракт с подрядчиком, который займётся реконструкцией моста у Нового рынка. Работать над транспортной развязкой будет ООО «Барнаульское ДСУ № 4», сообщили в пресс-службе мэрии.
Стоимость контракта на 2022-2023 годы составит 1,7 млрд рублей, эти деньги будут выделены из бюджета в рамках инфраструктурного кредита.
В ходе работ подрядчику предстоит демонтировать старые конструкции и возвести новый мост. Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории.
Новый мост будет включать шесть полос для движения автомобилей, обособленные трамвайные пути и тротуары.
Разработанный проект соответствует ГОСТам, а срок службы новой конструкции рассчитан на 100 лет.
Ранее сообщалось, что дорожники приступили к установке новых знаков в рамках подготовки к реконструкции моста. На некоторых участках в центре города ограничат парковку, чтобы организовать выделенные полосы для общественного транспорта.