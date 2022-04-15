Власти Барнаула пока не подсчитали затраты на благоустройство аллеи на проспекте Ленина
Работы здесь начали в 2019 году, а в 2021 году дальнейшее благоустройство ушло из планов из-за недостатка финансов
Начальник комитета по благоустройству и озеленению Вадим Бахарев рассказал о том, что работы на аллее по проспекту Ленина продолжатся не раньше чем в 2023 году. Его слова передаёт «Толк».
Представитель городской администрации пояснил, что благоустройству предшествует разработка проектно-сметной документации. На данный момент власти не подсчитали, сколько денег им потребуется на то, чтобы завершить облагораживание общественной территории.
Продолжение работ анонсировал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Он отметил, что в основу проекта ляжет идея зелёного города.
Отмечается, что работы на аллее по проспекту Ленина начались в 2019 году, а в 2021-м их приостановили из-за нехватки денег.
Ранее сообщалось, что барнаульцам через суд удалось принудить застройщика к ремонту дорожного полотна на территории ЖК. Бетонная дорога, которую здесь уложили ранее, пришла в негодность и доставляла людям множество неудобств.