Власти Барнаула пока не подсчитали затраты на благоустройство аллеи на проспекте Ленина

Начальник комитета по благоустройству и озеленению Вадим Бахарев рассказал о том, что работы на аллее по проспекту Ленина продолжатся не раньше чем в 2023 году. Его слова передаёт «Толк».

Представитель городской администрации пояснил, что благоустройству предшествует разработка проектно-сметной документации. На данный момент власти не подсчитали, сколько денег им потребуется на то, чтобы завершить облагораживание общественной территории.

Продолжение работ анонсировал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Он отметил, что в основу проекта ляжет идея зелёного города.

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Отмечается, что работы на аллее по проспекту Ленина начались в 2019 году, а в 2021-м их приостановили из-за нехватки денег.

Ранее сообщалось, что барнаульцам через суд удалось принудить застройщика к ремонту дорожного полотна на территории ЖК. Бетонная дорога, которую здесь уложили ранее, пришла в негодность и доставляла людям множество неудобств.

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