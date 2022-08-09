Власти Барнаула показали яркие баннеры ко Дню города

К 292-летию Барнаула улицы города оформят яркими праздничными баннерами и флагами-триколорами, сообщает мэрия.

«В основе разработанной концепции — тематика Года культурного наследия народов России. Графическая основа поздравительного плаката содержит стилизованные элементы росписи по дереву, представляющие один из старинных русских промыслов изготовления деревянной посуды и мебели», — говорится в сообщении.

Плакаты содержат эмблему 85-летия Алтайского края, герб Барнаула и поздравительное приветствие всем жителям и гостям города.

Баннеры ко Дню города Барнаула / Фото: barnaul.org

«Зонами праздничного оформления станут проспекты Ленина, Социалистический, Красноармейский, Строителей, Комсомольский, Космонавтов, Калинина; площади Сахарова, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира, набережная Оби; Павловский, Змеиногорский, Правобережный тракты», — уточнили в мэрии.

В начале сентября Барнаул отметит 292 года со дня основания. Украсить город планируют к 26 августа.