Власти Барнаула пояснили, как будет действовать запрет на парковку на проспекте Социалистическом и улице Малахова

Власти Барнаула пояснили, как будут действовать ограничения на парковку по проспекту Социалистическому. Запрет введут на парковку автомобилей вдоль дороги.

Парковочные карманы, которые оборудованы на проспекте Социалистическом, 107 и Социалистическом, 109, также будут доступны для автомобилистов. Ограничение будет действовать на местах вдоль дороги, чтобы водители не бросали автомобили у пешеходных переходов.

Ранее пресс-служба мэрии рассказала об изменениях, которые коснутся двух участков на проспекте Социалистическом и одного участка на улице Малахова.

Также изменится движение на участке Балтийской у подъезда к церкви Иоанна Богослова.