Власти Барнаула рассказали о перевозчиках, которые чаще всего нарушают график движения автобусов

Власти Барнаула рассказали о компаниях-перевозчиках, которые чаще всего нарушали график движения автобусов. С некоторыми из них контракты уже расторгнуты, отмечает “Толк“.

Чаще всего горожанам на остановках приходилось ждать автобусы маршрутов № 1, 2, 17, 19, 29, 70, 73, 110. С перевозчиками, которые работали на маршрутах № 19 и 110, договоры уже расторгли. В мэрии отметили, что готовы таким образом наказывать и других злостных нарушителей.

С компаниями, которые систематически нарушают графики, проводятся часы контроля. Сначала нарушителям направляют предупреждение, а после этого с них взыскивают штраф.

За прошлый год власти города направили компаниям 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов.

С теми перевозчиками, которые не могут наладить работу автобусов, мэрия вправе расторгнуть контракт.