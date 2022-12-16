Власти Белоруссии решили покупать на Алтае чай, лес, орехи, мёд и много косметики

Правительство Республики Алтай подписало соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь для увеличения взаимного товарооборота. Договор рассчитан до 2026 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Стороны обсудили основные точки взаимодействия и перспективы совместной работы. В рамках реализации соглашения предусмотрены поставки в Белоруссию мёда, орехов, шерсти, пуха, мясной и биофармацевтической продукции. Ранее в Белоруссию экспортировались в основном изделия из лесоматериалов, а также косметические средства, фитопродукция, чаи», — говорится в сообщении.

В Алтай из Белоруссии, в свою очередь, будут отправлять тракторы и овощеуборочную технику для сельхозтоваропроизводителей, лифты, модульные цеха и оборудование для глубокой переработки мяса, а также водоочистительное оборудование, текстильную продукцию.

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией и предложениями по торговому сотрудничеству, номенклатуре продукции и услуг, а также выставочно-ярмарочным, конгрессным и другим деловым мероприятиям.







