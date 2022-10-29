Власти Бийска чистят город от незаконной рекламы

В Бийске городские власти работают над отчисткой города от незаконной рекламы. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

Около 40 подобных рекламных конструкций в городе уже демонтировали. Отмечается, что забота о демонтаже незаконной рекламы ложится на предпринимателя, который ее разместил, однако если за месяц ее не убрали, то этим занимаются власти.

Признать незаконной рекламу могут в двух случаях:

если у владельца стационарного рекламного баннера нет разрешения на его установку от администрации города;

если переносная конструкция мешает дорожному движению — закрывает обзор для водителей и пешеходов.

Также нарушением считается, если переносные конструкции вкапывают в землю.