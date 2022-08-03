Власти Бийска заставили потратить деньги на «человеческие» остановки с урнами и скамейками

Администрацию Бийска принудили оборудовать остановочные пункты в соответствии с требованиями ГОСТ, сообщает алтайское управление ФССП.

С иском в суд обратилась прокуратура Бийска, выявившая нарушения на остановках общественного транспорта по маршруту № 55. Суд обязал администрацию города привести остановки в порядок.

«Исполнительный документ предъявили на принудительное исполнение. Должников предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда», — говорится в сообщении.

В итоге власти нашли деньги на устранение нарушений. На некоторых остановках установили павильоны со скамейками и урнами, а также нанесли дорожную разметку и поставили знаки.