Власти Бийска заставили потратить деньги на «человеческие» остановки с урнами и скамейками
Суд обязал администрацию города привести остановки в порядок, а после к делу подключились судебные приставы
3 августа 2022, 17:51
Администрацию Бийска принудили оборудовать остановочные пункты в соответствии с требованиями ГОСТ, сообщает алтайское управление ФССП.
С иском в суд обратилась прокуратура Бийска, выявившая нарушения на остановках общественного транспорта по маршруту № 55. Суд обязал администрацию города привести остановки в порядок.
«Исполнительный документ предъявили на принудительное исполнение. Должников предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда», — говорится в сообщении.
В итоге власти нашли деньги на устранение нарушений. На некоторых остановках установили павильоны со скамейками и урнами, а также нанесли дорожную разметку и поставили знаки.
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