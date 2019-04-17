Власти Франции объявили конкурс на шпиль для Нотр-Дама

Знаменитый шпиль не менее известного собора Парижской Богоматери может изменить свой облик, сообщает РИА "Новости".

О конкурсе на проект этого элемента конструкции объявил премьер Франции Эдуар Филипп.

По его словам, принимаются заявки от всех архитекторов мира. Рассмотрев их, власти примут решение устанавливать новый шпиль или воссоздавать старый.

Напомним, шпиль вместе с кровлей Нотр-Дама был уничтожен в результате крупнейшего пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил восстановить один из главных символов Парижа в течение пяти лет.

Лидер России Владимир Путин предложил французам оказать помощь, а в РПЦ назвали пожар "страшным знамением".