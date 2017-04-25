Власти Киева хотят вывезти в "чистое поле" бездомных на время "Евровидения"

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Власти Киева хотят вывезти за город бездомных на то время, пока будет идти музыкальный конкурс "Евровидение", чтобы они "не нервировали гостей конкурса". Об этом пишет "Лента.ру".

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"Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", — объяснил патрульный Сергей.

Издание пишет, что пока мероприятие находится в стадии разработки. Уже точно переезду подвергнутся бездомные, которые обычно обитают у Центрального вокзала. Как сообщается, в Киеве около 20 тысяч бомжей.

Напомним, в этом году Россия не будет участвовать в конкурсе. Певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять Россию на конкурсе, не пускают в страну. Причина - ее выступление в Крыму.