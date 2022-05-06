Власти Кузбасса потратят на еженедельное поднятие флага в школах более 60 млн рублей

Власти Кузбасса готовятся к тому, чтобы еженедельно начинать занятия в школах с поднятия государственного флага и прослушивания гимна. На это региональные власти планируют потратить солидные деньги.

Некоторые школы уже приступили к проведению этой церемонии. 25 апреля флаг подняли в 179 школах региона.

С 1 сентября поднимать флаг будут во всех учебных заведениях региона, а после этого детям будут рассказывать о том, что сейчас происходит в мире.

Поскольку не все школы готовы к поднятию флага, на их дооборудование потребовались деньги. Как сообщает «Сибдепо» со ссылкой на региональный Минобрнауки, на эти цели выделят 58,7 млн рублей из средств федерального бюджета и 1,8 млн рублей из средств бюджета Кемеровской области.

Эти деньги пойдут на покупки флагов, флагштоков и гербов.

Напомним, о еженедельном поднятии флага и исполнении гимна в школах заявил министр Сергей Кравцов. Президент Владимир Путин поддержал эту идею.