Власти начали поиск подрядчика, который построит новую развязку в Барнауле за 3,1 млрд рублей

Возвести объект планируют в 2024 году

23 декабря 2022, 07:16, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края объявили аукцион по поиску подрядчика, который построит новую транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле. На возведение дорожного объекта планируют выделить 3,1 миллиарда рублей, которые региональные власти намерены взыскать в качестве инфраструктурного кредита, предоставленного правительством страны. Закончить все работы планируют в 2024 году, следует из данных на сайте госзакупок.

Кто будет строить транспортную развязку?

Подрядчик, который выиграет аукцион, получит средства в два этапа: 1,4 миллиарда — в 2023 году и 1,7 миллиарда — в 2024-м. Приступить к работам необходимо в марте следующего года.

По информации amic.ru, в аукционе намерено участвовать ДСУ № 4, которое сейчас ремонтирует путепровод на проспекте Ленина в Барнауле. Однако возникает вопрос, хватит ли у компании ресурсов сразу на два сложных объекта. Также к аукциону «присматриваются» подрядчики из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Что известно о новой транспортной развязке в Барнауле?

Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «У Григорича», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.