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Власти начали поиск подрядчика, который построит новую развязку в Барнауле за 3,1 млрд рублей

Возвести объект планируют в 2024 году

23 декабря 2022, 07:16, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Власти Алтайского края объявили аукцион по поиску подрядчика, который построит новую транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле. На возведение дорожного объекта планируют выделить 3,1 миллиарда рублей, которые региональные власти намерены взыскать в качестве инфраструктурного кредита, предоставленного правительством страны. Закончить все работы планируют в 2024 году, следует из данных на сайте госзакупок.

Кто будет строить транспортную развязку?

Подрядчик, который выиграет аукцион, получит средства в два этапа: 1,4 миллиарда — в 2023 году и 1,7 миллиарда — в 2024-м. Приступить к работам необходимо в марте следующего года.

По информации amic.ru, в аукционе намерено участвовать ДСУ № 4, которое сейчас ремонтирует путепровод на проспекте Ленина в Барнауле. Однако возникает вопрос, хватит ли у компании ресурсов сразу на два сложных объекта. Также к аукциону «присматриваются» подрядчики из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Что известно о новой транспортной развязке в Барнауле?

Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «У Григорича», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.

Комментарии 40

  • Алтайиндорпроект грунты проверил? А то опять ДСУ-4 выиграет тендер и начнутся у него проблемы то с грунтом,то с Керченским мостом.....
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Тендер опять под данилина писан?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • под данилина писан? Новый фаворит!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Южинские бельмесёвские и прочая котеджная лимита с того направления идите на удалённую или ищите себе работу в своих сёлах на ближайшую пятилетку или больше
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше нового подрядчика на мост найдите и закончите эту эпопею-ахинею!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, идите на удалённую или ищите себе работу в своих сёлах на ближайшую пятилетку или больше --- А у меня огород в Конюхах, мне как быть?)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Мне одному кажется, что на эти деньги разумнее было бы построить дополнительный мост через вокзал?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • То есть, людям выгодно за эти деньги из Питера технику привезти? ДСУ надо лет 5 на такой объект. Если в мире будет всё спокойно
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Южинские бельмесёвские и прочая котеджная лимита с того направления идите на удалённую----- ну вы то уже давно на удаленке, терпилы усковские?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Переезд через ЖД важнее для города, но сложнее (согласования с РЖД, выкуп участков, расширение подъездов), тут проще деньги освоить.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, нет, не проверил. "Алтайиндорпроект" грунты обследовал. Это называется инженерно-геологические изыскания.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Развязка эта как и мост через Обь новый не понятно зачем там нужны. Просто работа работается, цель одна
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это называется инженерно-геологические изыскания." Мне без разницы,как это называется,только сейчас с этим на Новом геморрой.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Южинские бельмесёвские и прочая котеджная лимита. Иди парковочное место занимай, житель человейника.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Ничего не понимаю. Денег ни на что не хватает, зарплаты - пенсии минималки, а оказывается денег навалом.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Все гундосы прогундосили? Прекрасные планы по реконструкции дорожной сети, больше бы таких.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • пенсии минималки, а оказывается денег навалом.****** Идут дотации из Москвы. А они распределяются только среди "своих". Для других - всё только по прожиточному минимуму.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, терпилы усковские? ----- +100500!!!!!!!!)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А у меня огород в Конюхах, мне как быть?)))------------Купить коня, переехать в Конюхи, повесить портрет нелегитимного в огороде и кушать капусту со свеклой с огорода.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Если ДСУ-4 - пропал город, саботажники.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, одно от другого не зависит.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Если нашли 2 млрд на мост у нового рынка, 3 млрд на развязку на змейке, то можно было бы уже наконец попытаться найти и 10-12 млрд на тоннель под жд вокзалом. Более 40 лет город ждет этого проекта. Вдумайтесь в эту цифру. Проект был необходим городу уже в начале 80х прошлого столетия. Сегодня, когда перекрыт мост у нового рынка жители все чаще вспоминают недобрым словом тех, кто собирался собирался, но так и не собрался реализовать проект тоннеля под жд вокзалом
    23 декабря, Гость   Ответить
  • получит средства в два этапа: 1,4 миллиарда — в 2023 году и 1,7 миллиарда — в 2024-м. В 2023 году получит аванс 1,4 млрд. руб. или нужно взять кредит 1,4 млрд., выполнить работы, заплатить бешеные % за кредит, потом , возможно, подпишут акты и перечислят деньги подрядчику.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • получит средства в два этапа: 1,4 миллиарда — в 2023 году и 1,7 миллиарда — в 2024-м. В 2023 году получит аванс 1,4 млрд. руб. или нужно взять кредит 1,4 млрд., выполнить работы, заплатить бешеные % за кредит, потом , возможно, подпишут акты и перечислят деньги подрядчику. ---------------------------------- Вы прямо экономист об бога. Затратная часть у подрядчика будет ведь не 3 млрд, думаю где-то 2.5-2.7 млрд. И эта затратная часть будет равномерно распределяться на период строительства, поэтому график финансирования вполне комфортный. Никто там на свои думаю строить не будет, хотя у каждой крупной компании есть и собственные оборотные средства. Есть и такие, у кого деньги тупо лежат на счетах компании, пока их руководители ищут, в какой бы проект их вложить.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Переезд через ЖД важнее для города, - переезд, конечно, нужен, но чем он важнее?? Важнее как раз развязки. Будут развязки и текущих дорог хватит. Переезд это примерно будет как с расширенной объездной, красиво, удобно, но без пользы, ибо все упрутся в бутылочное горлышко с одной стороны площади Победы с другой стороны где там выезд сделают. Пробки просто переедут, но не исчезнут.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Как и на малаховапавловском под мостом вечный потоп, так и тут в этом полутеннеле вечно будет потоп, очередное озеро-магнит)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, завидуйте молча
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Я думал самое нелепое решение было потратить 1 млрд. на проект платного обхода Барнаула через Бобровку. Но тут объявился лидер. Развязка за 3 млрд. да ещё и в кредит. У нас же только из-за этого перекрестка пробка начинается от Спартака. Я правильно понимаю?! Я смотрю прям деньги девать некуда у властей на бездумные проекты. Повесить на шею бюджету края кредит и сложности эксплуатации этого зодчества.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Господи, постройте наконец-то туннель под ж/д вокзалом. Вам при жизни памятник поставят! И в веках потомки вас помнить будут. И вечная благодарность всех жителей Барнаула!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вы правы, там достаточно построить простое большое кольцо диаметром 100 метров на 6 полос за два месяца и за 30 млн. рублей
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Никто не построит. Дураков нет. Такая стройка не на один год. А цену устанавливают сразу и потом не меняют. Ну то есть условно "вот вам три рубля на пять лет и ни в чем себе не отказывайте". Строгаз как раз по такой схеме разорился.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще, на самом деле гораздо нужнее городу еще один мост. Сделали бы мост там, где паловский въезжает в Строителей. Чтобы поток с советской армии шел внизу, а поток с павловского - поверху. И расширить строителей до площади победы. Это много проблем решило бы
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Важнее переезд через ЖД, и выходить он должен на Георгия Исакова, улица широкая как Ленинский и машин там сейчас нет, о каком бутылочном горлышке речь? Он разгрузит строителей , совецкой армии и Юрина.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Как была пробка на змеиногорском- так и останется
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Чиновники, включите голову, "постройте наконец-то туннель под ж/д вокзалом".
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Нытик плешивые , жизнью обиженные вечно вам государство чем то обязано.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы строить тоннель под вокзалом, нужны крупные яйца, которых у сегодняшней городской (да и краевой) власти просто нет. К сожалению. Так, мелкие временщики-пилильщики.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ниче толком не даст этот жд. Всё упрется во всё тот же перекресток Строителей-Красноармейский. Лучше бы трамвайную линию провели от Мира до Челюскинцев,далее от Сов.Армии до Арены
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Вячеслав Франк добавил, что перевозчик получает непосредственно ту сумму, которую пассажир платит за проезд. «Разве не растут цены? Два года не повышался тариф. А что здесь такого? А что, это самый большой тариф, что вы так упёрлись в него? Посмотрите стоимость проезда в других городах России — Томске, Новокузнецке, у нас еще не самая высокая. Есть уровень инфляции, и что-то должно меняться», — добавил глава Барнаула.не в тему но по факту. Всё равно не никто не выложит
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость "И расширить п-кт Строителей до площади Победы". "Умные" головы додумались построить ТРЦ "Галакси" посреди п-кта Строителей.
    25 декабря, Гость   Ответить
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