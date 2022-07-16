Власти Новосибирска объявили войну крысам. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.

Как рассказал мэр города Анатолий Локоть, нашествие грызунов произошло зимой, а жители стали массово жаловаться на них в апреле-мае, после мусорного коллапса.

«Вновь созданный штаб по борьбе с крысами и мышами возглавит вице-мэр Валерий Шварцкопп. К данной работе также привлекли магазины, склады продуктов питания и те предприятия, рядом с которыми размещены площадки для мусорных контейнеров», — сказано в сообщении.

Летом городские власти проводят рейды по дератизации города.