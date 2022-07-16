Власти Новосибирска объявили войну крысам
Нашествие грызунов в городе началось зимой, а в соцсетях его связывают с мусорным коллапсом
16 июля 2022, 11:10, Илья Звягинцев
Власти Новосибирска объявили войну крысам. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.
Как рассказал мэр города Анатолий Локоть, нашествие грызунов произошло зимой, а жители стали массово жаловаться на них в апреле-мае, после мусорного коллапса.
«Вновь созданный штаб по борьбе с крысами и мышами возглавит вице-мэр Валерий Шварцкопп. К данной работе также привлекли магазины, склады продуктов питания и те предприятия, рядом с которыми размещены площадки для мусорных контейнеров», — сказано в сообщении.
Летом городские власти проводят рейды по дератизации города.
Комментарии
Новости партнеров