В Барнауле не проводили эвакуацию школы из-за подозрительной "посылки"

Барнаульская школа № 120 не была эвакуирована из-за подозрительной коробки, которая оказалась в учебном заведении. Как сообщает “Банкфакс”, в образовательное учреждение действительно поступила “сомнительная посылка” и правоохранители действительно выезжали на места и проверяли её содержимое, но не нашли ничего опасного.

Так, ранее Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul опубликовал сообщение, согласно которому в трёх школах Барнаула — № 75, 88 и 120 — обнаружились подозрительные посылки. Полиция якобы занялась поисками мужчины, который мог доставить эти предметы.

В правительстве заявили, что эвакуации не проводилось. Но, по данным инсайдеров, силовики всё же выезжали на место. По информации источников, школы должны были получить канцтовары, среди которых логистическая компания доставила и подозрительные упаковки, идентифицировать которые не удалось. Это якобы и вызвало панику среди сотрудников школ.