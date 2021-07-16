Власти отменили систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 в Москве

Власти Москвы отменили QR-коды в кафе, музеях и на массовых мероприятиях со следующего понедельника, 19 июля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.

Как сообщает РБК, всего за последний месяц прививку от коронавируса сделали более двух миллионов человек. По словам главы столицы, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам, а QR-коды больше не нужны.

Кроме того, с 19 июля разрешат работу фуд-кортов, баров, ночных ресторанов и клубов при соблюдении санитарных требований.

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Напомним, что систему QR-кодов для входа в заведения общепита и на массовые мероприятия ввели в столице в конце июня. Ограничение ввели для людей старше 18 лет, а несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.

Получить QR-код можно было на основании сертификата о вакцинации, сведений о перенесённом за последние года коронавируса или же отрицательный ПЦР-тест.

Позднее коды начали спрашивать и на входе в некоторые музеи. Власти тогда отмечали, что в будущем системы могут распространить и на другие отрасли, в том числе на общественный транспорт.

При этом после первых дней действия QR-кодов доходы заведений общепита упали почти вдвое, что вероятно и стимулировало рестораторов к вакцинации работников.