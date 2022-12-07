Власти отреагировали на жалобы жителей Затона на работу общественного транспорта

Власти Барнаула прокомментировали жалобы жителей затона на работу 40-го маршрута. Перевозчик, который обслуживает этот маршрут, систематически допускал нарушения.

«В связи с регулярным нарушением перевозчиком ООО „Олир-Авто“ графика работы транспорта на маршруте № 40 и многочисленными жалобами со стороны жителей микрорайона Затон комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи ведётся работа по расторжению контракта с действующим перевозчиком и установлению договорных отношений с новой пассажироперевозящей организацией», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после завершения этого процесса на линию выпустят два автобуса с интервалом в 15 минут.

Ранее горожане пожаловались на то, что автобусы 40-го маршрута ходят очень редко, а водители курят в салоне и хамят пассажирам.